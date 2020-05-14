У Миколаєві поліцейські вилучили комп’ютери з кріптоферми й самі "підсіли" на майнинг

Поліцейські на Миколаївщині використовували комп’ютери, які конфіскували з кріптоферми, щоб майнити собі біткоїни. Адміністратор системи відстежив свою техніку та виявив, що вона далі працює.

Через це він написав заяву у правоохоронні органи, інформують Новини N.

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На вилучених комп’ютерах продовжували працювати

У заяві адміністратор заарештованої кріптоферми зазначив, що відстежив свої комп'ютери. І зрозумів, що вони продовжують працювати.

Співробітники ДБР провели обшуки у Жовтневому райвідділі поліції Миколаївській області. Виявилося, що поліцейські вирішили використати конфісковану техніку за призначенням. Вони встановили кілька вилучених комп'ютерів у своїх квартирах, щоб майнити собі біткойни.

Після заяви чоловіка побили

Після того, як чоловік звернувся до ДБР, його побили. Згодом стало відомо, що зробили це співробітники Вітовського райвідділу поліції – ті, які привласнили техніку. А саме начальник, його заступник і двоє оперативників.

За словами постраждалого, причиною побиття була не лише заява, але і відмова виплатити їм 30 тисяч доларів та дати паролі від усіх комп'ютерів.

За що систему арештували

У березні 2020 року поліцейські "накрили" криптоферму в одному із сіл Миколаївщини. У чоловіка конфіскували всі комп'ютери та устаткування через незаконний майнинг.