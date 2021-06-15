По информации корреспондентки, сильные ливни прошлись по самому центру города. Фактически за полчаса выпало рекордное количество осадков.
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Как рассказали местные жители, в ловушке оказались не только районы в низинах, но и улицы, где последождевых подтоплений уже давно не было.
В районе бывшего завода "Дормашина" из-за ливня образовалось настоящее озеро, глубина которого достигала примерно 1,5 метра. Вода аж до крыши накрыла около двух десятков автомобилей, среди которых были и внедорожники.
Машины плавали в воде в Николаеве / Смотрите фото Novosti-N.org
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В то же время в Contact Center при Николаевском городском совете сообщили, что после ливня в Заводском районе провалилась дорога. Местный житель Алексей Зеликов рассказал, что неподалеку расположен колодец, который могло "подмыть".
В Николаеве провалилась дорога после ливня / Фото Contact Center
Водой могло подмыть колодец, который расположен рядом / Фото Contact Center