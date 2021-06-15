За інформацією кореспондентки, сильні зливи пройшлись самим центром міста. Фактично за пів години випала рекордна кількість опадів.
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Як розповіли місцеві жителі, у пастці опинились не лише райони у низинах, а й вулиці, де післядощових підтоплень вже давно не було.
У районі колишнього заводу "Дормашина" через зливу утворилось справжнє озеро, глибина якого сягала приблизно 1,5 метра. Вода аж до даху накрила з два десятки автівок, серед яких були і позашляховики.
Автівки плавали у воді у Миколаєві / Дивіться фото Novosti-N.org
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Водночас у Contact Center при Миколаївській міській раді повідомили, що після зливи у Заводському районі провалилася дорога. Місцевий житель Олексій Зеликов розповів, що неподалік розташований колодязь, який могло "підмити".
У Миколаєві провалилася дорога після зливи / Фото Contact Center
Водою могло підмити колодязь, який розташований поруч / Фото Contact Center