Синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні та загрозу підйому води у водоймах.

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Негода в Україні

За даними Укргідрометцентру, вдень 15 червня у південній частині країни прогнозують значні дощі. Крім того, у всіх областях, окрім західних та північних, очікують грози, місцями град. Вітер буде шквальний, розганятиметься до 15 – 20 метрів за секунду.



Негода в Україні 15 червня / Скриншот з Укргідрометцентру

Підвищення рівнів води в річках

У зв'язку з очікуваними значними дощами, продовжуватимуся підйомів рівнів води

на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська область) на 0,3 – 1,3 метра, без негативних наслідків;

на рiчках басейну Днiстра в межах Iвано-Франкiвської області на 0,3 – 1,3 метра, мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву (жовтий рiвень небезпеки);

на дiлянцi річки Прут Коломия – державний кордон через добігання паводкової хвилі відбуватиметься продовження пiдйомiв рiвнiв води на 0,5 – 1,0 метр, без негативних наслiдкiв.

на ділянці Днiстра Галич – Залiщики очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,8 – 1,3 метра, без негативних наслiдкiв.

Зверніть увагу! Від початку літа погода в Україні не тішить теплом: у більшості регіонів систематично йдуть дощі. А на високогір'ї Карпат ще 14 червня лежав сніг.