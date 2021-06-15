Синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні та загрозу підйому води у водоймах.
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Негода в Україні
За даними Укргідрометцентру, вдень 15 червня у південній частині країни прогнозують значні дощі. Крім того, у всіх областях, окрім західних та північних, очікують грози, місцями град. Вітер буде шквальний, розганятиметься до 15 – 20 метрів за секунду.
Негода в Україні 15 червня / Скриншот з Укргідрометцентру
Підвищення рівнів води в річках
У зв'язку з очікуваними значними дощами, продовжуватимуся підйомів рівнів води
- на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська область) на 0,3 – 1,3 метра, без негативних наслідків;
- на рiчках басейну Днiстра в межах Iвано-Франкiвської області на 0,3 – 1,3 метра, мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву (жовтий рiвень небезпеки);
- на дiлянцi річки Прут Коломия – державний кордон через добігання паводкової хвилі відбуватиметься продовження пiдйомiв рiвнiв води на 0,5 – 1,0 метр, без негативних наслiдкiв.
- на ділянці Днiстра Галич – Залiщики очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,8 – 1,3 метра, без негативних наслiдкiв.