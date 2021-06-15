Світла немає у будинках місцевих мешканців трьох областей станом на 7 годину ранку. До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.

До теми Жовтий рівень небезпеки: рятувальники попередили про підвищення рівня води у річках

Унаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 40 населених пунктів у 3 областях,
– розповіли рятувальники.

Де немає світла

  • У 27 населених пунктах Київщини;
  • 9 – Чернівецької;
  • 4 – Кіровоградської.

Напередодні рятувальники попереджали про погіршення погоди у центральних та південних областях. Там навіть оголосили перший рівень небезпеки (жовтий). У цих регіонах синоптики прогнозували грози, град та шквальний вітер.

Що відомо про негоду в Україні

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