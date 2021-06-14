В Укргідрометцентрі попереджають, що в центральних та південних областях буде перший (жовтий) рівень небезпеки. 

До теми Усередині червня в Карпатах лежить сніг, а температура нуль градусів

Негоду прогнозують у кількох областях

Грози та град 14 червня накриють:

  • Вінницьку,
  • Черкаську,
  • Полтавську,
  • Кіровоградську, 
  • Дніпропетровську,
  • Одеську,
  • Миколаївську,
  • Херсонську,
  • та Запорізьку області.

Негода в Україні 14 червня
У кількох областях України 14 червня буде гроза та град / Карта Укргідрометцентру

Ба більше, у цих регіонах прогнозують сильний шквальний вітер – до 15 – 20 метрів за секунду. 

Негода в Україні: останні новини

  • Станом на ранок, 14 червня, Україна продовжує потерпати від негоди. Знеструмленими залишаються 62 населених пункти у 7 областях. Найбільше сіл без світла на Львівщині, далі – на Київщині. 
  • 13 червня негода наробила лиха в Запоріжжі. Там через сильну зливу не впорались стічні мережі, тож вода затопила дороги, у деяких районах рух транспорту паралізувало, вітер повалив дерева та обірвав дроти.
  • У той же день у Кіровоградській області випав великий град, який утворив кучугури на землі. 
  • У Полтаві через сильний вітер на літній майданчик кондитерської впало дерево. Відомо, що за декілька секунд до інциденту компанія з 5 людей перейшла звідти у приміщення закладу.