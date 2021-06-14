В Укргідрометцентрі попереджають, що в центральних та південних областях буде перший (жовтий) рівень небезпеки.

До теми Усередині червня в Карпатах лежить сніг, а температура нуль градусів

Негоду прогнозують у кількох областях

Грози та град 14 червня накриють:

Вінницьку,

Черкаську,

Полтавську,

Кіровоградську,

Дніпропетровську,

Одеську,

Миколаївську,

Херсонську,

та Запорізьку області.



У кількох областях України 14 червня буде гроза та град / Карта Укргідрометцентру

Ба більше, у цих регіонах прогнозують сильний шквальний вітер – до 15 – 20 метрів за секунду.

Зверніть увагу! 14 червня синоптики прогнозували теплу, але дощову та похмуру погоду. Найтепліше буде на Сході України, але навіть там синоптики прогнозують зливи та грози. Детальніший прогноз на понеділок, 14 червня, читайте тут.

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