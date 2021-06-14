В Укргідрометцентрі попереджають, що в центральних та південних областях буде перший (жовтий) рівень небезпеки.
До теми Усередині червня в Карпатах лежить сніг, а температура нуль градусів
Негоду прогнозують у кількох областях
Грози та град 14 червня накриють:
- Вінницьку,
- Черкаську,
- Полтавську,
- Кіровоградську,
- Дніпропетровську,
- Одеську,
- Миколаївську,
- Херсонську,
- та Запорізьку області.
У кількох областях України 14 червня буде гроза та град / Карта Укргідрометцентру
Ба більше, у цих регіонах прогнозують сильний шквальний вітер – до 15 – 20 метрів за секунду.
Негода в Україні: останні новини
- Станом на ранок, 14 червня, Україна продовжує потерпати від негоди. Знеструмленими залишаються 62 населених пункти у 7 областях. Найбільше сіл без світла на Львівщині, далі – на Київщині.
- 13 червня негода наробила лиха в Запоріжжі. Там через сильну зливу не впорались стічні мережі, тож вода затопила дороги, у деяких районах рух транспорту паралізувало, вітер повалив дерева та обірвав дроти.
- У той же день у Кіровоградській області випав великий град, який утворив кучугури на землі.
- У Полтаві через сильний вітер на літній майданчик кондитерської впало дерево. Відомо, що за декілька секунд до інциденту компанія з 5 людей перейшла звідти у приміщення закладу.