Подекуди вода сягала вікон авто, а моторний відсік повністю затопило. Місцеві активно ділилися фото і відео наслідків потопу у соцмережах.
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Негода у Запоріжжі
Як повідомляє місцевий сайт 061.ua, після 20 години 13 червня над Запоріжжям пройшла сильна злива зі шквальним вітром. Грозові хмари з Космічного району перемістилися в напрямку лівобережної частини міста Кичкас, минаючи правий берег міста.
Запоріжжя затопило: дивіться відео
За нетривалий час випало дуже багато опадів, і стічні мережі не впоралися з навантаженням.
Злива затопила дороги, рух транспорту паралізувало в районі автовокзалу, на Глиссерній і на Набережній магістралі. Вітер валив дерева і обривав дроти.
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