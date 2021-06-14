Подекуди вода сягала вікон авто, а моторний відсік повністю затопило. Місцеві активно ділилися фото і відео наслідків потопу у соцмережах.

Тим часом У Кіровоградській області випав велетенський град – відео

Негода у Запоріжжі

Як повідомляє місцевий сайт 061.ua, після 20 години 13 червня над Запоріжжям пройшла сильна злива зі шквальним вітром. Грозові хмари з Космічного району перемістилися в напрямку лівобережної частини міста Кичкас, минаючи правий берег міста.

Запоріжжя затопило: дивіться відео

За нетривалий час випало дуже багато опадів, і стічні мережі не впоралися з навантаженням.

Зверніть увагу! Негода вирувала 13 червня у більшості регіонів України. Через шквальний вітер і опади 62 населених пункти в 7 областях знеструмило.

Злива затопила дороги, рух транспорту паралізувало в районі автовокзалу, на Глиссерній і на Набережній магістралі. Вітер валив дерева і обривав дроти.

Машини у Запоріжжі підтопило через зливу: дивіться відео

Нещодавно у Запоріжжі місцеві мешканці спостерігали незвичне погодне явище, що нагадує апокаліпсис. Явище мезоциклону стало наслідком грози. Згодом на небі утворилась подвійна веселка.