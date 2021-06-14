Кое-где вода достигала окон авто, а моторный отсек полностью затопило. Местные активно делились фото и видео последствий потопа в соцсетях.

Тем временем В Кировоградской области выпал огромный град – видео

Непогода в Запорожье

Как сообщает местный сайт 061.ua, после 20 часов 13 июня над Запорожьем прошел сильный ливень со шквальным ветром. Грозовые тучи из Космического района переместились в направлении левобережной части города Кичкас, минуя правый берег города.

Запорожье затопило: смотрите видео

За непродолжительное время выпало очень много осадков, и сточные сети не справились с нагрузкой.

Обратите внимание! Непогода бушевала 13 июня в большинстве регионов Украины. Из-за шквального ветра и осадков 62 населенных пункта в 7 областях обесточило.

Ливень затопил дороги, движение транспорта парализовало в районе автовокзала, на Глиссерной и на Набережной магистрали. Ветер валил деревья и обрывал провода.

Машины в Запорожье подтопило из-за ливня: смотрите видео

Недавно в Запорожье местные жители наблюдали необычное погодное явление, напоминающее апокалипсис. Явление мезоциклона стало следствием грозы. Затем на небе образовалась двойная радуга.