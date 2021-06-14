Гірські рятувальники розповіли про ситуацію станом на 7:00 ранку. Обсерваторія на горі Піп Іван всипана снігом.

Зверніть увагу 62 населених пункти в 7 областях України знеструмлено

У Карпатах сніг

16 червня на високогір'ї хмарно, вітер південно-західний, до 11 – 12 метрів на секунду. Температура повітря коливається біля позначки 0°С.

Річки підніматимуться

За даними Укргідрометцентру, 14 червня через значні опади на річках Карпатського регіону спостерігатимуть підйоми рівнів води.

Рятувальники повідомляють, що вода підніметься на 0,3 – 1,3 метра над рівнями води станом на 8 годину 11 червня. У мiсцях сильних злив можливе формування значного схилового та мiсцевого стоку.

Наразі ймовірних негативних наслідків через це не передбачають.

В Україні негода