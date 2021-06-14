Гірські рятувальники розповіли про ситуацію станом на 7:00 ранку. Обсерваторія на горі Піп Іван всипана снігом.
Зверніть увагу 62 населених пункти в 7 областях України знеструмлено
У Карпатах сніг
16 червня на високогір'ї хмарно, вітер південно-західний, до 11 – 12 метрів на секунду. Температура повітря коливається біля позначки 0°С.
Річки підніматимуться
За даними Укргідрометцентру, 14 червня через значні опади на річках Карпатського регіону спостерігатимуть підйоми рівнів води.
Рятувальники повідомляють, що вода підніметься на 0,3 – 1,3 метра над рівнями води станом на 8 годину 11 червня. У мiсцях сильних злив можливе формування значного схилового та мiсцевого стоку.
Наразі ймовірних негативних наслідків через це не передбачають.
В Україні негода
- Потерпати від сильних злив і шквального вітру мешканці більшості областей України почали ще 7 червня. Відтоді йдуть сильні опади, грози, віє шквальний вітер.
- Наприклад, 7 червня на Дніпропетровщині дощі затопили понад 26 житлових будинків та 55 дворів. А наступного дня на місцевому пустирі пронісся смерч.
- У Голованівському районі Кіровоградської області випав великий град, який утворив цілі кучугури на землі.
- У Чернівцях блискавка влучила у дитячу лікарню, пошкодивши покрівлю.
- У Запоріжжі опадів було настільки багато, що вулиці міста перетворилися на канали, а деякі авто навіть підтопило.
- Станом на ранок 14 червня 62 населених пункти у 7 областях залишаються знеструмленими.