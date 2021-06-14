Горные спасатели рассказали о ситуации по состоянию на 7:00 утра. Обсерватория на горе Поп Иван усыпана снегом.
Обратите внимание 62 населенных пункта в 7 областях Украины обесточены
В Карпатах снег
16 июня на высокогорье облачно, ветер юго-западный, до 11 – 12 метров в секунду. Температура воздуха колеблется около отметки 0°С.
Реки будут подниматься
По данным УкрГидрометцентра, 14 июня из-за значительных осадков на реках Карпатского региона будут наблюдать подъемы уровней воды.
Спасатели сообщают, что вода поднимется на 0,3 – 1,3 метра над уровнями воды по состоянию на 8 часов 11 июня. В местах сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока.
Сейчас вероятных негативных последствий из-за этого не предусматривают.
В Украине непогода
- Страдать от сильных ливней и шквального ветра жители большинства областей Украины начали еще 7 июня. С тех пор идут сильные осадки, грозы, дует шквальный ветер.
- Например, 7 июня на Днепропетровщине дожди затопили более 26 жилых домов и 55 дворов. А на следующий день на местном пустыре пронесся смерч.
- В Голованевском районе Кировоградской области выпал крупный град, который образовал целые сугробы на земле.
- В Черновцах молния попала в детскую больницу, повредив кровлю.
- В Запорожье осадков было настолько много, что улицы города превратились в каналы, а некоторые авто даже затопило.
- По состоянию на утро 14 июня 62 населенных пункта в 7 областях остаются обесточенными.