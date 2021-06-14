В Укргидрометцентре предупреждают, что в центральных и южных областях будет первый (желтый) уровень опасности.
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Непогоду прогнозируют в нескольких областях
Грозы и град 14 июня накроют:
- Винницкую,
- Черкасскую,
- Полтавскую,
- Кировоградскую,
- Днепропетровскую,
- Одесскую,
- Николаевскую,
- Херсонскую,
- и Запорожскую области.
В нескольких областях Украины 14 июня будет гроза и град / Карта Укргидрометцентра
Более того, в этих регионах прогнозируют сильный шквальный ветер – до 15 – 20 метров в секунду.
Непогода в Украине: последние новости
- По состоянию на утро, 14 июня, Украина продолжает страдать от непогоды. Обесточенными остаются 62 населенных пункта в 7 областях. Больше всего сел без света на Львовщине, дальше – на Киевщине.
- 13 июня непогода наделала бед в Запорожье. Там из-за сильного ливня не справились сточные сети, поэтому вода затопила дороги, в некоторых районах движение транспорта парализовало, ветер повалил деревья и оборвал провода.
- В тот же день в Кировоградской области выпал крупный град, который образовал сугробы на земле.
- В Полтаве из-за сильного ветра на летнюю площадку кондитерской упало дерево. Известно, что за несколько секунд до инцидента компания из 5 человек перешла оттуда в помещение заведения.