В Укргидрометцентре предупреждают, что в центральных и южных областях будет первый (желтый) уровень опасности.

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Непогоду прогнозируют в нескольких областях

Грозы и град 14 июня накроют:

Винницкую,

Черкасскую,

Полтавскую,

Кировоградскую,

Днепропетровскую,

Одесскую,

Николаевскую,

Херсонскую,

и Запорожскую области.



В нескольких областях Украины 14 июня будет гроза и град / Карта Укргидрометцентра

Более того, в этих регионах прогнозируют сильный шквальный ветер – до 15 – 20 метров в секунду.

Обратите внимание! 14 июня синоптики прогнозировали теплую, но дождливую и пасмурную погоду. Теплее всего будет на Востоке Украины, но даже там синоптики прогнозируют ливни и грозы. Более подробный прогноз на понедельник, 14 июня, читайте здесь.

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