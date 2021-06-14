В Укргидрометцентре предупреждают, что в центральных и южных областях будет первый (желтый) уровень опасности.

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Непогоду прогнозируют в нескольких областях

Грозы и град 14 июня накроют:

  • Винницкую,
  • Черкасскую,
  • Полтавскую,
  • Кировоградскую,
  • Днепропетровскую,
  • Одесскую,
  • Николаевскую,
  • Херсонскую,
  • и Запорожскую области.

Негода в Україні 14 червня
В нескольких областях Украины 14 июня будет гроза и град / Карта Укргидрометцентра

Более того, в этих регионах прогнозируют сильный шквальный ветер – до 15 – 20 метров в секунду.

Непогода в Украине: последние новости

  • По состоянию на утро, 14 июня, Украина продолжает страдать от непогоды. Обесточенными остаются 62 населенных пункта в 7 областях. Больше всего сел без света на Львовщине, дальше – на Киевщине.
  • 13 июня непогода наделала бед в Запорожье. Там из-за сильного ливня не справились сточные сети, поэтому вода затопила дороги, в некоторых районах движение транспорта парализовало, ветер повалил деревья и оборвал провода.
  • В тот же день в Кировоградской области выпал крупный град, который образовал сугробы на земле.
  • В Полтаве из-за сильного ветра на летнюю площадку кондитерской упало дерево. Известно, что за несколько секунд до инцидента компания из 5 человек перешла оттуда в помещение заведения.