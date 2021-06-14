За даними рятувальників, рівень води може піднятися у річках Львівщини та Прикарпаття.

Важливо Шквали, град і грози: в яких областях України знову погіршиться погода

Станом на ранок 14 травня підняття рівня води зафіксували у:

рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська область) на 0,3 – 1,3 метра, без негативних наслідків;

(Львiвська область) на 0,3 – 1,3 метра, без негативних наслідків; рiчках басейну Днiстра в межах Iвано-Франкiвської області на 0,3 – 1,3 метра, мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву.

Водночас 14 – 16 червня на ділянці Днiстра Галич – Залiщики очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,8 – 1,3 метра.

Погода в Україні: головне

Початок літа в Україні супроводжувався похмурою погодою та великою кількість дощів. Станом на 14 червня Україна продовжує бути у полоні негоди. Так, найбільше лиха стихія наробила у: