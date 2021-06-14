За даними рятувальників, рівень води може піднятися у річках Львівщини та Прикарпаття.
Важливо Шквали, град і грози: в яких областях України знову погіршиться погода
Станом на ранок 14 травня підняття рівня води зафіксували у:
- рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська область) на 0,3 – 1,3 метра, без негативних наслідків;
- рiчках басейну Днiстра в межах Iвано-Франкiвської області на 0,3 – 1,3 метра, мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву.
Водночас 14 – 16 червня на ділянці Днiстра Галич – Залiщики очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,8 – 1,3 метра.
Погода в Україні: головне
Початок літа в Україні супроводжувався похмурою погодою та великою кількість дощів. Станом на 14 червня Україна продовжує бути у полоні негоди. Так, найбільше лиха стихія наробила у:
- Запоріжжі – злива паралізувала рух транспорту, перетворивши вулиці на річки. Подекуди вода сягала вікон авто, а моторний відсік повністю затопило.
- Одесі – окрім сильного дощу, зафіксували ще й град. Вулиці стали схожими на ріки зі швидкою течією. На затоплених вулицях працювала спецтехніка.
- Полтаві – злива тривала лише пів години. Але через погану роботу зливової каналізації вулиці затопило. Рятувальники витягували автівки з води.