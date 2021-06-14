По данным спасателей, уровень воды может подняться в реках Львовщины и Прикарпатья.

Важно Шквалы, град и грозы: в каких областях Украины вновь ухудшится погода

По состоянию на утро 14 мая поднятия уровня воды зафиксировали в:

реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская область) на 0,3 – 1,3 метра, без негативных последствий;

(Львовская область) на 0,3 – 1,3 метра, без негативных последствий; реках бассейна Днестра в пределах Ивано-Франковской области на 0,3 – 1,3 метра, местами возможен начальный выход воды на заводь.

В то же время 14 – 16 июня на участке Днестра Галич – Залещики ожидается подъем уровней воды на 0,8 – 1,3 метра.

Погода в Украине: главное

Начало лета в Украине сопровождался пасмурной погодой и большим количеством дождей. По состоянию на 14 июня Украина продолжает быть в плену непогоды. Так, больше всего бедствий стихия причинила в: