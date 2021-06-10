Місцеві видання пишуть, що злива тривала всього пів години. Та через погану роботу зливової каналізації вулиці затопило.
До речі Утворилась небезпечна прірва: чому обвалилась набережна в Дніпрі – відео
У Полтаві через зливи затопило вулиці
Полтавське видання "Kolo.news" повідомило, що найбільше затопило вулицю Курчатова.
Там утворилася велика калюжа, що легкові автівки не могли рухатися. На допомогу залучали і рятувальників,
– мовиться у повідомленні.
У Полтаві затопило вулиці / Фото @vlad_is_love_baby_dont_hurt_me, Підслухано в Полтаві
Рятувальники допомагали діставати легкові автомобілі. За інформацією ДСНС, відбуксирували 4 легкових автомобілі.
Через підтоплення рятувальники евакуювали 4 авто / Фото ДСНС Полтавської області
Речниця надзвичайників Полтавщини Світлана Рибалко зазначила, що вода потрапила у середину машин. Саме через це автомобілі не змогли виїхати з води.
Попередньо відомо, що це єдиний випадок на Полтавщині за 10 червня, коли для ліквідації наслідків негоди викликали надзвичайників.
У Полтаві через підтоплення рятувальники витягали авто з води: дивіться відео
Коротко про негоду в Україні
- Синоптики раніше повідомляли, що Україну накриють грози.
- 9 червня у Дніпрі пронісся гігантський смерч, який утворився прямісінько на вулицях міста. Цього разу торнадо був значно більшим, ніж за день до цього.
- У той же день у Чернівецькій області йшли сильні дощі, подекуди з градом. Негода за кілька годин наробила лиха: затопила міські вулиці, побила градом городи, а блискавки влучили у дерево і дах дитячої лікарні.
- У Дніпрі через опади обвалилася частина Січеславської набережної. У воду впала не лише тротуарна бруківка, а й огорожа. Там утворилася прірва, яку довелося обгороджувати.