Вдень дощ мочитиме усі регіони України, а вночі дощитиме лише у центрі. Тим часом температура повітря не опускатиметься нижче за позначку +20 градусів.
Важливо Град та грози: синоптики оголосили штормове попередження
Погода в Україні 10 червня
Хоч в Україні дощитиме, вітер на всій території буде помірним – максимально 5 – 10 метрів за секунду. Синоптики прогнозують грози і вони накриють усі регіони України.
На Заході вночі без опадів, вдень – дощ і можлива гроза, вітер північно-східний. Температура вдень +23...+25, вночі – +11...+13 градусів.
У Вінницькій, Житомирській, Чернігівській, Полтавській областях – і вдень, і вночі падатимуть опади, вітер північно-західний.
На Одещині 10 червня буде найтепліше – +24...+26 градусів вдень і +14...+16 вночі.
Прогноз погоди у містах України на четвер, 10 червня:
Ужгород – +22...+24
Львів – +22...+24
Івано-Франківськ – +22...+24
Тернопіль – +22...+24
Чернівці – +22...+24
Хмельницький – +22...+24
Луцьк – +23...+25
Рівне – +23...+25
Житомир – +22...+24
Вінниця – +22...+24
Одеса – +24...+26
Миколаїв – +24...+26
Херсон – +23...+25
Сімферополь – +22...+24
Кропивницький – +22...+24
Черкаси – +22...+24
Чернігів – +22...+24
Суми – +21...+23
Полтава – +22...+24
Дніпро – +22...+24
Запоріжжя – +22...+24
Донецьк – +22...+24
Луганськ – +23...+25
Харків – +22...+24
Київ – +22...+24
Прогноз погоди на 10 червня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру