Вдень дощ мочитиме усі регіони України, а вночі дощитиме лише у центрі. Тим часом температура повітря не опускатиметься нижче за позначку +20 градусів.

Важливо Град та грози: синоптики оголосили штормове попередження

Погода в Україні 10 червня

Хоч в Україні дощитиме, вітер на всій території буде помірним – максимально 5 – 10 метрів за секунду. Синоптики прогнозують грози і вони накриють усі регіони України.

На Заході вночі без опадів, вдень – дощ і можлива гроза, вітер північно-східний. Температура вдень +23...+25, вночі – +11...+13 градусів.

У Вінницькій, Житомирській, Чернігівській, Полтавській областях – і вдень, і вночі падатимуть опади, вітер північно-західний.

На Одещині 10 червня буде найтепліше – +24...+26 градусів вдень і +14...+16 вночі.

Прогноз погоди у містах України на четвер, 10 червня:

Ужгород – +22...+24

Львів – +22...+24

Івано-Франківськ – +22...+24

Тернопіль – +22...+24

Чернівці – +22...+24

Хмельницький – +22...+24

Луцьк – +23...+25

Рівне – +23...+25

Житомир – +22...+24

Вінниця – +22...+24

Одеса – +24...+26

Миколаїв – +24...+26

Херсон – +23...+25

Сімферополь – +22...+24

Кропивницький – +22...+24

Черкаси – +22...+24

Чернігів – +22...+24

Суми – +21...+23

Полтава – +22...+24

Дніпро – +22...+24

Запоріжжя – +22...+24

Донецьк – +22...+24

Луганськ – +23...+25

Харків – +22...+24

Київ – +22...+24



Прогноз погоди на 10 червня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру

