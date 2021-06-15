Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине и угрозе подъема воды в водоемах.

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Непогода в Украине

По данным Укргидрометцентра, днем 15 июня в южной части страны прогнозируют значительные дожди. Кроме того, во всех областях, кроме западных и северных, ожидают грозы, местами град. Ветер будет порывистым, разгоняться будет до 15 – 20 метров в секунду.



Непогода в Украине 15 мая / Скриншот из Укргидрометцентра

Повышение уровня воды в реках

В связи с ожидаемыми значительными дождями, будет продолжаться подъем уровня воды:

на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская область) на 0,3 – 1,3 метра, без негативных последствий;

на реках бассейна Днестра в пределах Ивано-Франковской области на 0,3 – 1,3 метра, местами возможен начальный выход воды на пойму (желтый уровень опасности)

на участке реки Прут Коломыя – государственная граница из-за добегания паводковой волны будет происходить продолжение подъемов уровней воды на 0,5 – 1,0 метра, без негативных последствий.

на участке Днестра Галич – Залещики ожидается подъем уровней воды на 0,8 – 1,3 метра, без негативных последствий.

Обратите внимание! С начала лета погода в Украине не радует теплом: в большинстве регионов систематически идут дожди. А на высокогорье Карпат еще 14 июня лежал снег.