В Николаеве 26 апреля предприниматели вышли на протест против запрета работать. Люди ворвались в помещение горсовета, чтобы поговорить с мэром.

Как сообщают местные СМИ, найти мэра Александра Сенкевича им удалось. Перед тем они устроили протест под стенами мэрии.

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Протест в Николаеве: что известно

Утром 26 апреля предприниматели решили прийти в городской совет.

Они несколько часов с микрофоном и колонками выступали за окончание в области строгих ограничений.

Люди требовали от мэра Александра Сенкевича, депутатов и других чиновников прислушаться и разрешить торговлю и работу заведений.

В городе действует запрет на такую ​​деятельность, ведь здесь пока красная зона.

Митингующие попали в городской совет

Однако мэр Николаева к ним так и не вышел. Сначала он сказал, что акция – бессмысленна, поскольку через 4 дня будет заседать государственная комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям. Именно на ней будут принимать решение об ослаблении карантина. Поэтому люди решили прийти к нему сами и ворвались в городской совет.

Стоит отметить, что Сенкевич тогда вышел к ним в коридор, но в сопровождении правоохранителей в полной амуниции. Люди были настроены агрессивно, пытались разговаривать на повышенных тонах.



Мэр вышел к людям в сопровождении полиции / Фото "Новости N"

Затем слово взял организатор акции Андрей Толпекин, который потребовал провести исполком и принять решение о полноценной работе транспорта.

Сначала Сенкевич отказывался это делать, однако позже пообещал, что исполком будет проведено сегодня. После чего покинул холл в сопровождении полиции. Поэтому люди разошлись.

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26 апреля Минздрав обновил перечень областей по зонам. Николаевская оказалась в списке 10 тех, которые считают "красными". Здесь должны действовать строгие ограничения.

За минувшие сутки в Николаевской области зафиксировали 375 случаев COVID-19, умерли 9 человек.

Всего за время пандемии здесь наблюдали 61 942 случая, 1 554 заболевших умерли.



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