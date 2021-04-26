Митингующие ворвались в горсовет: в Николаеве предприниматели протестуют против карантина
В Николаеве 26 апреля предприниматели вышли на протест против запрета работать. Люди ворвались в помещение горсовета, чтобы поговорить с мэром.
Источник:"Новости N"
Как сообщают местные СМИ, найти мэра Александра Сенкевича им удалось. Перед тем они устроили протест под стенами мэрии.
Несколько ранее Николаев ослабил карантин: как будут работать школы и садики
Протест в Николаеве: что известно
- Утром 26 апреля предприниматели решили прийти в городской совет.
- Они несколько часов с микрофоном и колонками выступали за окончание в области строгих ограничений.
- Люди требовали от мэра Александра Сенкевича, депутатов и других чиновников прислушаться и разрешить торговлю и работу заведений.
- В городе действует запрет на такую деятельность, ведь здесь пока красная зона.
Митингующие попали в городской совет
Однако мэр Николаева к ним так и не вышел. Сначала он сказал, что акция – бессмысленна, поскольку через 4 дня будет заседать государственная комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям. Именно на ней будут принимать решение об ослаблении карантина. Поэтому люди решили прийти к нему сами и ворвались в городской совет.
Стоит отметить, что Сенкевич тогда вышел к ним в коридор, но в сопровождении правоохранителей в полной амуниции. Люди были настроены агрессивно, пытались разговаривать на повышенных тонах.
Мэр вышел к людям в сопровождении полиции / Фото "Новости N"
Затем слово взял организатор акции Андрей Толпекин, который потребовал провести исполком и принять решение о полноценной работе транспорта.
Сначала Сенкевич отказывался это делать, однако позже пообещал, что исполком будет проведено сегодня. После чего покинул холл в сопровождении полиции. Поэтому люди разошлись.
Какова ситуация с коронавирусом в Николаевской области
- 26 апреля Минздрав обновил перечень областей по зонам. Николаевская оказалась в списке 10 тех, которые считают "красными". Здесь должны действовать строгие ограничения.
- За минувшие сутки в Николаевской области зафиксировали 375 случаев COVID-19, умерли 9 человек.
- Всего за время пандемии здесь наблюдали 61 942 случая, 1 554 заболевших умерли.
Как действует адаптивный карантин в Украине / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью