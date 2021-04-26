У Миколаєві 26 квітня підприємці вийшли на протест проти заборони працювати. Люди увірвалися до приміщення міськради, аби поговорити з мером.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, знайти міського голову Олександра Сєнкевича їм вдалося. Перед тим вони влаштували протест під стінами мерії.

Дещо раніше Миколаїв послабив карантин: як працюватимуть школи та садочки

Протест у Миколаєві: що відомо

Уранці 26 квітня підприємці вирішили прийти до міської ради.

Вони декілька годин з мікрофоном і колонками виступали за закінчення в області суворих обмежень.

Люди вимагали мера Олександра Сєнкевича, депутатів та інших чиновників дослухатися і дозволити торгівлю і роботу закладів харчування.

У місті діє заборона на таку діяльність, адже тут наразі червона зона.

Мітингарі потрапили у міську раду

Проте мер Миколаєва до них так і не вийшов. Спочатку він сказав, що акція – безглузда, оскільки через 4 дні засідатиме державна комісія з техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій. Саме на ній ухвалюватимуть рішення про послаблення карантину. Відтак люди вирішили прийти до нього самі і увірвалися до міської ради.

Варто відзначити, що Сєнкевич тоді вийшов до них у коридор, але у супроводі правоохоронців у повній амуніції. Люди були налаштовані агресивно, намагалися розмовляти на підвищених тонах.



Мер вийшов до людей у супроводі поліції / Фото "Новости N"

Потім слово взяв організатор акції Андрій Толпекін, який зажадав провести виконком і прийняти рішення про повноцінну роботу транспорту.

Спочатку Сенкевич відмовлявся це робити, проте пізніше пообіцяв, що виконком буде проведено сьогодні. Після чого покинув хол в супроводі поліції. Відтак люди розійшлися.

Яка ситуація з коронавірусом у Миколаївській області

26 квітня МОЗ оновило перелік областей за зонами. Миколаївська опинилася у списку 10 тих, які вважають "червоними". Тут повинні діяти найсуворіші обмеження.

За минулу добу у Миколаївській області зафіксували 375 випадків COVID-19, померли 9 людей.

Усього за час пандемії тут спостерегли 61 942 випадки, 1 554 хворих померли.



Як діє адаптивний карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу

