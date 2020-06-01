В Николаеве пытались поджечь офис известного адвоката Владимира Тимошина: видео
В Николаеве в ночь на 1 июня неизвестные пытались поджечь офис Владимира Тимошина. В здание офиса адвоката бросили бутылку с бензином.
Инцидент произошел ночью 1 июня. Об этом Тимошин написал в фейсбуке.
Важно Девушка стреляла в прокурора Пипку в Кривом Роге: появилось видео (+18)
Он отметил, что ночью получил сообщение с пульта охраны о том, что сработала сигнализация в офисе.
Прибыв на место, увидел, что там уже были сотрудники охраны, которые ликвидировали очаг возгорания,
– отметил Тимошин.
Он также сказал, что неизвестный бросил в дверь офиса стеклянную бутылку с бензином. Бутылка не разбилась, а отскочила в сторону, загорелись дерево и трава.
Что известно о Тимошине
- Тимошин является членом Николаевского исполкома, он также известен тем, что принимал участие во многих резонансных процессах в городе.
- Речь идет о деле Михаила Титова (более известного в Николаеве как криминальный авторитет по прозвищу "Мультик"), депутата горсовета Игоря Копейки, разгона Евромайдана в Николаеве и многие другие.