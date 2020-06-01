В Николаеве в ночь на 1 июня неизвестные пытались поджечь офис Владимира Тимошина. В здание офиса адвоката бросили бутылку с бензином.

Инцидент произошел ночью 1 июня. Об этом Тимошин написал в фейсбуке.

Важно Девушка стреляла в прокурора Пипку в Кривом Роге: появилось видео (+18)

Он отметил, что ночью получил сообщение с пульта охраны о том, что сработала сигнализация в офисе.

Прибыв на место, увидел, что там уже были сотрудники охраны, которые ликвидировали очаг возгорания,

– отметил Тимошин.

Он также сказал, что неизвестный бросил в дверь офиса стеклянную бутылку с бензином. Бутылка не разбилась, а отскочила в сторону, загорелись дерево и трава.

Что известно о Тимошине