У Миколаєві у ніч проти 1 червня невідомі намагалися підпалити офіс Володимира Тимошина. У будівлю офісу адвоката кинули пляшку з бензином.

Інцидент трапився вночі 1 червня. Про це Тимошин написав у фейсбуці.

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Він зазначив, що вночі отримав повідомлення з пульта охорони про те, що спрацювала сигналізація в офісі.

Прибувши на місце, побачив, що там вже були співробітники охорони, які ліквідували осередок займання,

– зауважив Тимошин.

Він також сказав, що невідомий кинув у двері офісу скляну пляшку з бензином. Пляшка не розбилася, а відскочила у бік, загорілися дерево і трава.

Що відомо про Тимошина