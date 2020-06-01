У Миколаєві намагалися підпалити офіс відомого адвоката Володимира Тимошина: відео
У Миколаєві у ніч проти 1 червня невідомі намагалися підпалити офіс Володимира Тимошина. У будівлю офісу адвоката кинули пляшку з бензином.
Інцидент трапився вночі 1 червня. Про це Тимошин написав у фейсбуці.
Важливо Дівчина стріляла в прокурора Пипку в Кривому Розі: з'явилось відео (+18)
Він зазначив, що вночі отримав повідомлення з пульта охорони про те, що спрацювала сигналізація в офісі.
Прибувши на місце, побачив, що там вже були співробітники охорони, які ліквідували осередок займання,
– зауважив Тимошин.
Він також сказав, що невідомий кинув у двері офісу скляну пляшку з бензином. Пляшка не розбилася, а відскочила у бік, загорілися дерево і трава.
Що відомо про Тимошина
- Тимошин є членом Миколаївського виконкому, він також відомий тим, що брав участь у багатьох резонансних процесах у місті.
- Мовиться про справу Михайла Титова (більш відомого в Миколаєві як кримінальний авторитет на прізвисько "Мультик"), депутата міськради Ігоря Копейки, розгону Євромайдану в Миколаєві та багато інших.