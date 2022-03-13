Трагическую новость сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Важно Враг обстрелял жилой район Баштанки в Николаевской области
Местные издания сообщают, что люди погибли в Николаеве на проспекте Героев Украины в районе остановки Ателье в результате обстрела российской артиллерией.
В полиции рассказали, что вражеский военный самолет нанес авиаудар в областном центре, в результате чего разрушениям подверглось здание одного из цехов завода. Возник пожар.
В Баштанке авиаобстрел совершен по жилым домам.
Последствия обстрелов Николаева / Фото "Преступности.нет"
Как выглядит Мариуполь после бомбардировок и обстрелов: смотрите видео