Трагічну новину повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Важливо Ворог обстріляв житловий район Баштанки на Миколаївщині
Місцеві видання повідомляють, що люди загинули у Миколаєві на проспекті Героїв України в районі зупинки Ательє внаслідок обстрілу російською артилерією.
У поліції розповіли, що ворожий військовий літак здійснив авіаудар в обласному центрі, внаслідок чого руйнувань зазнала будівля одного з цехів заводу. Виникла пожежа.
У Баштанці авіаобстріл здійснено по житлових будинках.
Наслідки обстрілів Миколаєва / Фото "Преступности.нет"
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