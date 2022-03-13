Рятувальники вже на місці та працюють над порятунком людей. Зокрема, наголошують у ДСНС, пошкоджені будинки на вулиці Сазоненка.
Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій початку 3 тижня війни
"Рускій мір" прийшов до мирних мешканців
Ціла родина зазнала жаху від "освободітельних дєйствій руського міра",
– йдеться у повідомленні.
Наслідки авіаударів по місту Баштанка:
У відомстві показали наслідки знищення житлового будинку внаслідок авіаударів. На щастя, цього разу обійшлося без жертв. Чоловіка рятувальники витягнули з-під завалів, а його дружина та донька обійшлися переляком.
- Потерпілого уже відправили до лікарні. Там йому надаватимуть медичну допомогу.
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