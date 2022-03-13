Рятувальники вже на місці та працюють над порятунком людей. Зокрема, наголошують у ДСНС, пошкоджені будинки на вулиці Сазоненка.

Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій початку 3 тижня війни

"Рускій мір" прийшов до мирних мешканців

Ціла родина зазнала жаху від "освободітельних дєйствій руського міра",

– йдеться у повідомленні.

Наслідки авіаударів по місту Баштанка:

У відомстві показали наслідки знищення житлового будинку внаслідок авіаударів. На щастя, цього разу обійшлося без жертв. Чоловіка рятувальники витягнули з-під завалів, а його дружина та донька обійшлися переляком.

Потерпілого уже відправили до лікарні. Там йому надаватимуть медичну допомогу.

До теми – Як виглядає Маріуполь після бомбардувань та обстрілів – дивіться відео: