Об этом рассказал глава Николаевской военно-гражданской администрации Виталий Ким. В самом Николаеве, заверил он, сейчас тихо и спокойно.

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Глава ВГА рассказал о гуманитарной ситуации

Что касается области, то движется техника, работают группы,

– отметил Ким.

Что касается гуманитарной ситуации в Николаеве, то, сообщил глава ВГА, она – изменчива. Есть гуманитарная линия Львов – Одесса, к которой присоединился и Николаев. Главная задача города – пополнить запасы хотя бы на неделю.

Ранее Ким принял решение по автомобилям нетрезвых водителей

Отметим, что в Николаевской области не хватает автомобилей для нужд военных. Виталий Ким решил , что у нетрезвых водителей автомобили будут отбирать и отдавать армии.