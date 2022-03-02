Про це розповів голова Миколаївської військово-цивільної адміністрації Віталій Кім. В самому Миколаєві, запевнив він, зараз тихо і спокійно.

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Голова ВЦА розповів про гуманітарну ситуацію

Щодо області, то рухається техніка, працюють групи,

– зазначив Кім.

Щодо гуманітарної ситуації в Миколаєві, то, повідомив голова ВЦА, вона – мінлива. Існує гуманітарна лінія Львів – Одеса, до якої долучився і Миколаїв. Головне завдання міста – поповнити запаси хоча б на тиждень.

Раніше Кім ухвалив рішення щодо автомобілів нетверезих водіїв

Зазначимо, що на Миколаївщині не вистачає автомобілів для потреб військових. Отож Віталій Кім вирішив, що у нетверезих водіїв автівки відбиратимуть і віддаватимуть армії.

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