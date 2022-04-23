Так, в Николаевской области, которая находится под постоянным обстрелом российских военных, в ночь на 24 апреля сменят время комендантского часа.

Как продлиться комендантский час в Пасхальную ночь в разных городах Украины

Комендантский час в Николаеве в Пасхальную ночь

По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, комендантский час продлится с 19:00 до 05:00. Раньше был с 21:00 до 06:00.

Есть у нас данные, что готовятся подлости со стороны орков именно в эту ночь. Потому я всех прошу остаться дома сегодня и завтра. По возможности никуда не ходите, потому что это опасно – у нас идет война,

– призвал он.

Обращение Виталия Кима: видео

Украинцам посоветовали избегать больших скоплений людей на Пасху

Спасатели ГСЧС призвали украинцев избегать больших скоплений людей на Пасху. Ведь российские кафиры могут совершать провокации. Людей также призвали соблюдать правила пожарной и минной безопасности.

Обратите внимание – Россия может устроить провокации в церквях на Пасху – СБУ: смотрите видео