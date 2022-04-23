Так, у Миколаївській області, яка перебуває під постійним обстрілом російських військових, у ніч на 24 квітня змінять час комендантської години.

До теми Як триватиме комендантська година у Великодню ніч в різних містах України

Комендантська година у Миколаєві у Великодню ніч

За словами очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, комендантська година триватиме з 19:00 до 05:00. Раніше була з 21:00 до 06:00.

Є у нас дані, що готуються підлості зі сторони орків саме в цю ніч. Тому я всіх прошу залишитися вдома сьогодні і завтра. По можливості нікуди не ходіть, бо це небезпечно – у нас йде війна,

– закликав він.

Звернення Віталія Кіма: відео

Українцям порадили уникати великих скупчень людей на Великдень

Рятувальники ДСНС закликали українців уникати великих скупчень людей на Великдень. Адже російські окупанти можуть вчиняти провокації. Людей також закликали дотримуватись правил пожежної та мінної безпеки.

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