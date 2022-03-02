Весь украинский народ делает все возможное, чтобы помочь ВСУ прогнать российских оккупантов с нашей земли. Ради победы над врагом кое-где готовы на очень радикальные решения.
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Автомобили пьяных водителей – в армию
В Николаевской области не хватает автомобилей для нужд военный. Глава ОГА Виталий Ким принял интересное решение для того, чтобы обеспечить ВСУ дополнительным транспортом.
Я принял решение – забирать автомобили у пьяных водителей. На нужды армии, безвозвратно! Не пейте за рулем – получится дорого,
– обратился он к гражданам.
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