Об этом в эфире 24 канала сказал генерал-майор Службы безопасности Украины Виктор Ягун. Он считает, что сейчас Россия не работает по тактике, а просто истерит.

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"Нет никакой военной тактики России. Это просто истерика у оккупанта, который не надеялся встретить ожесточенное сопротивление народу Украины, а тем более города, на захват которого давали не больше 2 часов", – сказал Ягун.

"У россиян сорвались нервы"

По его словам, оккупанты также не надеялись услышать от украинцев прямо в лицо то, что их считают оккупантами.

У них (россиян – 24 канал) сорвались нервы, они решили уничтожить город с лица земли,

– подчеркнул Ягун.

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