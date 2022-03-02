Про це в ефірі 24 каналу сказав генерал-майор Служби безпеки України Віктор Ягун. Він вважає, що зараз Росія не працює за тактикою, а просто істерить.

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"Немає ніякої військової тактики Росії. Це просто істерика в окупанта, який не сподівався зустріти запеклий спротив народу України, а тим більше міста, на захоплення якого давали не більше 2 годин", – сказав Ягун.

"В росіян зірвались нерви"

За його словами, окупанти також не сподівалися почути від українців просто в обличчя те, що їх вважають окупантами.

В них (росіян – 24 канал) зірвалися нерви, вони вирішили знищити місто з лиця землі,

– наголосив Ягун.

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