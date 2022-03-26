Однако техники у города не хватает. Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал население помочь.

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Что нужно Николаеву

По словам Сенкевича, город работает круглосуточно.

Наша коммунальная техника работает 24/7. Мы разбираем завалы, убираем мусор, притягиваем подбитую орковскую технику,

– написал он в своем телеграм-канале.

В частности, он попросил о:

3 крана,

3 экскаватора,

3 самосвала

2 загрузчика.

Сенкевич отметил, что город заправит спецтехнику и даст работу водителям.

Предложить экскаваторы можно по ссылке.

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