Такую информацию Александр Сенкевич опубликовал у себя на странице в фейсбуке. Мэр считает это хорошей новостью для жителей Николаева, поскольку раньше в этом районе велись бои, но сейчас там безопасно.
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11 марта попытаются наладить рейс в Корабельный район, однако отмечают, что это будет происходить в тестовом режиме.
- Маршрут: 6-я Слободская – Универсам (администрация Корабельного района)
- Выезд из 6-й Слободской в 6:30, 7:30, 15:00, 16:00, 17:00
- Выезд от Универсама: 7:00, 8:00, 15:30, 16:30, 17:30.
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