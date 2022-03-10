Таку інформацію Олександр Сєнкевич опублікував у себе на сторінці у фейсбук. Мер вважає це гарною новиною для жителів Миколаєва, оскільки раніше в цьому районі велися бої, проте зараз там безпечно.

До теми: У Миколаєві організовують евакуацію для тих, хто хоче залишити місто

11 березня спробують налагодити рейс до Корабельного району, проте зазначають, що це буде відбуватись у тестовому режимі.

Маршрут: 6-а Слобідська - Універсам (адміністрація Корабельного району)

Виїзд із 6-ї Слобідської о 6:30, 7:30, 15:00, 16:00, 17:00

Виїзд від Універсаму: 7:00, 8:00, 15:30, 16:30, 17:30.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Це може вас зацікавити – Чому бренди брешуть, коли кажуть, що йдуть тимчасово з Росії: дивіться відео