Сєнкевич закликав людей не панікувати. Евакуацію організували на прохання місцевих жителів.
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Це не обов'язкова евакуація! Не термінова. Ми її організували для тих, хто про це просив. Прошу не панікувати,
– мовиться у повідомленні.
Людям, які хочуть виїхати з міста, необхідно заповнити форму. Тоді зв'яжуться волонтери й розкажуть усі деталі.
Сєнкевич наголосив, що Миколаїв захищатимуть усіма силами. Військові, захисники з ТРО, волонтери, медики, міська та обласна влада – ніхто не відступить ані на крок.
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