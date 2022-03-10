Сєнкевич закликав людей не панікувати. Евакуацію організували на прохання місцевих жителів.

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Це не обов'язкова евакуація! Не термінова. Ми її організували для тих, хто про це просив. Прошу не панікувати,

– мовиться у повідомленні.

Людям, які хочуть виїхати з міста, необхідно заповнити форму. Тоді зв'яжуться волонтери й розкажуть усі деталі.

Сєнкевич наголосив, що Миколаїв захищатимуть усіма силами. Військові, захисники з ТРО, волонтери, медики, міська та обласна влада – ніхто не відступить ані на крок.

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