Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким.

Важно В Николаеве объявили воздушную тревогу: немедленно в укрытие

Он призвал людей срочно спуститься в укрытие. Ранее в свежей оперативной информации Генштаб ВСУ рассказал о том, что после перегруппировки войска оккупанта начало свое движение в сторону Херсона и Николаева.

Моральный дух противника и его желание победить стремительно снижаются. Этому поспособствовала устойчивая оборона наших военных. Также известно, что оккупант несет потери во всех направлениях.

Воздушная тревога со стороны Севастополя. Летят самолеты,

– написал Ким.

Обращение Виталия Кима: смотрите видео