Информация о воздушной тревоге появилась в 9:30.

Интересно Этой ночью была наша первая наступательная операция под названием "Цыган", – глава Николаевской ОГА

Что делать в случае объявления воздушной тревоги

включить радиоприемник и телевизор, чтобы своевременно слышать распоряжение местных властей;

подготовить медицинскую аптечку, документы (паспорт, свидетельство о рождении детей, документы об образовании, пенсионное удостоверение, военный билет и т.д.), деньги, средства связи, запас пищи и воды, предметы личной гигиены;

выключить в доме/квартире газ, водоснабжение, электричество, закрыть окна в квартире и уплотнить их;

идти в месторасположение ближайшего укрытия.

Какая ситуация в Николаеве

В свежей оперативной информации Генштаб ВСУ рассказал о том, что после перегруппировки войско оккупанта начало свое движение в сторону Херсона и Николаева. Нравственный дух противника и его желание победить стремительно снижаются. Этому поспособствовала стойкая оборона наших военных. Также известно, что оккупант терпит потери во всех направлениях.

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