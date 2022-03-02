Інформація про повітряну тривогу з'явилася о 9:30.

Цікаво Цієї ночі була наша перша наступальна операція під назвою "Циган", – глава Миколаївської ОДА

Що робити у разі оголошення повітряної тривоги

увімкнути радіоприймач та телевізор, щоб своєчасно чути розпорядження місцевої влади;

підготувати медичну аптечку, документи (паспорт, свідоцтво про народження дітей, документи про освіту, пенсійне посвідчення, військовий квиток тощо), гроші, засоби зв'язку, запас їжі та води, предмети особистої гігієни;

вимкнути в будинку/квартирі газ, водопостачання, електрику, зачинити вікна в помешканні та ущільнити їх;

йти у місцерозташування найближчого укриття.

Яка ситуація у Миколаєві

У свіжій оперативній інформації Генштаб ЗСУ розповів про те, що після перегрупування військо окупанта почало свій рух у сторону Херсона та Миколаєва. Моральний дух противника та його бажання перемогти стрімко знижуються. Цьому посприяла стійка оборона наших військових. Також відомо, що окупант зазнає втрат у всіх напрямках.

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