В сообщении не разглашают каких-либо подробностей об этих лицах. В частности не указано, какого они гражданства.
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Что агенты делали в городе
- Российские агенты собирали данные о дислокации и перемещении подразделений ВСУ по Николаеву, а также о работниках Нацполиции и украинской спецслужбы.
- Кроме того, на номера российских абонентов агенты передавали информацию о размещении блокпостов и сил обороны.
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