У повідомленні не розголошують будь-яких подробиць про цих осіб. Зокрема не вказано, якого вони громадянства.
До теми В Росії величезна проблема, – генерал-майор СБУ прокоментував брак сил ворога
Що агенти робили у місті
- Російські агенти збирали дані про дислокацію й переміщення підрозділів ЗСУ по Миколаєву, а також про працівників Нацполіції та української спецслужби.
- Крім того, на номери російських абонентів агенти передавали інформацію про розміщення блокпостів і сил оборони.
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