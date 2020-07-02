В Николаеве в больнице женщина набросилась на персонал. Больше всего досталось санитарке – ее покусали. Агрессия у женщины возникла из-за того, что ее ребенка хотели госпитализировать с подозрением на коронавирус.

Инцидент произошел в инфекционной больнице

Девятилетнюю девочку на машине скорой помощи привезли в инфекционную больницу Николаева. Об этом информирует издание "Преступности.НЕТ".

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У ребенка были симптомы коронавируса, поэтому его решили госпитализировать. Озабоченность врачей вызвала мама больного, которая вела себя неадекватно и начала атаковать персонал.

Мама отказалась госпитализировать ребенка, истерично кричала, бросалась на персонал, санитарку покусала,

– рассказала исполняющая обязанности главного врача медучреждения Светлана Федорова.

Уговоры не помогли: женщина забрала ребенка и уехала домой.

Обратите внимание! В патрульной полиции Николаева объяснили причины агрессивного поведения женщины. Она хотела остаться с ребенком в больнице. Врачи ей в этом отказали, сославшись на протокол.

Ребенка таки оставили в больнице

За матерью с ребенком домой поехали патрульные и семейный врач. Их аргументы подействовали: больную таки вернули в больницу. Ребенку оказывают помощь.