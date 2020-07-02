В Николаеве женщина покусала санитарку из-за подозрения на коронавирус у ребенка
В Николаеве в больнице женщина набросилась на персонал. Больше всего досталось санитарке – ее покусали. Агрессия у женщины возникла из-за того, что ее ребенка хотели госпитализировать с подозрением на коронавирус.
Инцидент произошел в инфекционной больнице
Девятилетнюю девочку на машине скорой помощи привезли в инфекционную больницу Николаева. Об этом информирует издание "Преступности.НЕТ".
Читайте также В Южноукраинске более 80% коек заполнены больными COVID-19
У ребенка были симптомы коронавируса, поэтому его решили госпитализировать. Озабоченность врачей вызвала мама больного, которая вела себя неадекватно и начала атаковать персонал.
Мама отказалась госпитализировать ребенка, истерично кричала, бросалась на персонал, санитарку покусала,
– рассказала исполняющая обязанности главного врача медучреждения Светлана Федорова.
Уговоры не помогли: женщина забрала ребенка и уехала домой.
Ребенка таки оставили в больнице
За матерью с ребенком домой поехали патрульные и семейный врач. Их аргументы подействовали: больную таки вернули в больницу. Ребенку оказывают помощь.