У Миколаєві жінка покусала санітарку через підозру на коронавірус у дитини
У Миколаєві у лікарні жінка накинулась на персонал. Найбільше дісталось санітарці – її покусали. Агресія у жінки виникла через те, що її дитину хотіли госпіталізувати з підозрою на коронавірус.
Інцидент стався в інфекційній лікарні
Дев'ятирічну дівчинку машиною швидкої допомоги привезли в інфекційну лікарню Миколаєва. Про це інформує видання "Преступности.НЕТ".
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У дитини були симптоми коронавірусу, отож її вирішили госпіталізувати. Занепокоєння лікарів викликали мама хворої, яка поводила себе неадекватно і почала атакувати персонал.
Мама відмовилася госпіталізувати дитину, істерично кричала, кидалася на персонал, санітарку покусала,
– розповіла виконувачка обов'язків головного лікаря медзакладу Світлана Федорова.
Умовляння не допомогли: жінка забрала дитину і поїхала додому.
Дитину таки залишили в лікарні
За матір'ю з дитиною додому поїхали патрульні та сімейний лікар. Їхні аргументи подіяли: хвору таки повернули до лікарні. Дитині надають допомогу.