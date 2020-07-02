У Миколаєві у лікарні жінка накинулась на персонал. Найбільше дісталось санітарці – її покусали. Агресія у жінки виникла через те, що її дитину хотіли госпіталізувати з підозрою на коронавірус.

Інцидент стався в інфекційній лікарні

Дев'ятирічну дівчинку машиною швидкої допомоги привезли в інфекційну лікарню Миколаєва. Про це інформує видання "Преступности.НЕТ".

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У дитини були симптоми коронавірусу, отож її вирішили госпіталізувати. Занепокоєння лікарів викликали мама хворої, яка поводила себе неадекватно і почала атакувати персонал.

Мама відмовилася госпіталізувати дитину, істерично кричала, кидалася на персонал, санітарку покусала,

– розповіла виконувачка обов'язків головного лікаря медзакладу Світлана Федорова.

Умовляння не допомогли: жінка забрала дитину і поїхала додому.

Зверніть увагу! У патрульній поліції Миколаєва пояснили причини агресивної поведінки жінки. Вона хотіла залишитись з дитиною у лікарні. Лікарі їй у цьому відмовили, зіславшись на протокол.

Дитину таки залишили в лікарні

За матір'ю з дитиною додому поїхали патрульні та сімейний лікар. Їхні аргументи подіяли: хвору таки повернули до лікарні. Дитині надають допомогу.