Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг". Речь идет о состоянии в регионе в течение суток 18 апреля.

Накануне В Николаеве прогремели взрывы

Военные готовятся ко всему

Защитники южной части страны сообщают, что обстрелы могут быть разными. То есть, артиллерийские и ракетные. Однако ВСУ готовятся ко всем вариантам развития событий.

Что касается поставки воды, то сейчас ситуация действительно сложная. Однако органы местных властей делают все, чтобы помочь людям. При этом, в частности, помогает и гуманитарная поддержка соседних областей.

Сводка за сутки от ОК "Юг": смотрите видео

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