Местные жители услышали сразу несколько взрывов. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.
Ранее Оккупанты ударили по жилому двору в Николаеве: 2 дома полностью разрушены
В Николаеве прогремело несколько взрывов. Выясняем ситуацию,
– отметил городской голова.
Он пообещал сообщить остальную информацию утром.
Напомним о важности не фотографировать места попадания ракет. Так ведь вы можете стать корректировщиком вражеского огня.
Отметим, около 21:20 почти во всех областях Украины, включая Николаевскую, была угроза авиаудара. Поэтому местных жителей призвали спрятаться в укрытиях.