Местные жители услышали сразу несколько взрывов. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

Ранее Оккупанты ударили по жилому двору в Николаеве: 2 дома полностью разрушены

В Николаеве прогремело несколько взрывов. Выясняем ситуацию,

– отметил городской голова.

Он пообещал сообщить остальную информацию утром.

Напомним о важности не фотографировать места попадания ракет. Так ведь вы можете стать корректировщиком вражеского огня.

Отметим, около 21:20 почти во всех областях Украины, включая Николаевскую, была угроза авиаудара. Поэтому местных жителей призвали спрятаться в укрытиях.

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