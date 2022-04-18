Місцеві мешканці почули одразу кілька вибухів. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

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У Миколаєві прогриміло кілька вибухів. З'ясовуємо ситуацію,

– зазначив міський голова.

Він пообіцяв повідомити решту інформації зранку.

Нагадаємо про важливість не фотографувати місця влучання ракет. Адже так ви можете стати коригувальником ворожого вогню.

Зауважимо, близько 21:20 майже в усіх областях України, зокрема й Миколаївській, була загроза авіаудару. Тому місцевих мешканців закликали заховатися в укриттях.

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