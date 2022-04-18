Місцеві мешканці почули одразу кілька вибухів. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
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У Миколаєві прогриміло кілька вибухів. З'ясовуємо ситуацію,
– зазначив міський голова.
Він пообіцяв повідомити решту інформації зранку.
Нагадаємо про важливість не фотографувати місця влучання ракет. Адже так ви можете стати коригувальником ворожого вогню.
Зауважимо, близько 21:20 майже в усіх областях України, зокрема й Миколаївській, була загроза авіаудару. Тому місцевих мешканців закликали заховатися в укриттях.
До теми дивіться відео про те, що росіяни продовжують обстрілювати житлові райони Харкова: