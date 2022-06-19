Об этом сообщает глава Николаевского областного совета Анна Замазеева. Она отметила, что враг 18 июня дважды обстрелял Николаев, а также атаковал Баштанский и Николаевский районы.

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Среди раненых детей нет

Кроме того, глава облсовета добавила, что под обстрелы оккупантов попали Березнеговатская, Куцурубская, Галицыновская и Первомайская общины. Что касается раненых, то их уже доставили в медицинские учреждения. Там жители Николаева получают квалифицированную помощь.

Всего в больницах области находятся 297 человек, ставших жертвами вражеских атак. Известно, что 55 пострадавшим медики оказали помощь амбулаторно без необходимости класть их в больницу.

В Центре стратегических коммуникаций показали фотографии из Николаева после вечерней атаки . Тогда по городу запустили сразу пять ракет типа "Калибр" со стороны Херсона.

На фотографиях, выложенных в сеть, можно увидеть не только жуткие последствия вражеских обстрелов . А еще и все мужество и несгибаемость спасателей. Они мужественно противостояли стихии и делали все возможное, чтобы огонь не распространился дальше.

Последствия ракетного удара по Николаеву 18 июня / Фото Георгия Иванченко

Напомним, что риск ракетных обстрелов по территории Украины все еще очень высок. Поэтому ни в коем случае не игнорируйте сигналы о воздушной тревоге. Как только прозвучит сирена – отправляйтесь немедленно к укрытию. Находиться в хранилище следует, пока не прозвучит сигнал об отбое.

Оккупанты из Крыма запустили ракеты по Одесщине

Как рассказал спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук, российские захватчики в очередной раз пытались атаковать область. В этот раз они с территории временно оккупированного Крыма выпустили две ракеты типа Оникс . К счастью, их удалось сбить силам ПВО.

Утром раздавались взрывы в Киевской области

Беспокойным было утро 19 июня для жителей Киевской области. Как отметил глава ОВА Алексей Кулеба, жители Вышгородского района слышали взрывы . К счастью, это был не прилет, а эффективная работа сил ПВО. Они тогда отработали атаку по враждебному объекту.

В Добровольческом формировании Бучанского городского территориального общества №1 позже появилась информация. Сообщалось, что кафиры выпустили три ракеты по Киевской области. Одну из них удалось сбить над небом Бучанской общины. Для ее перехвата был использован военный самолет. Третью ракету также "приземлили" наши воздушные силы.

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