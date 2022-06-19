В ОВА прокомментировали взрывы на Киевщине

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. По его словам, утром в Вышгородском районе были слышны взрывы.

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Кулеба проинформировал, что подразделения ПВО отработали по вражескому воздушному объекту. Также он отметил, что пострадавших в результате попытки оккупантов нанести ракетный удар – нет.

Задымленности не обнаружено, пожары отсутствуют, пострадавших нет. Работают подразделения Национальной полиции и другие службы. Информация уточняется,

– написал Кулеба.

Утренняя воздушная тревога в Украине: что известно

Утром 19 июня в нескольких областях Украины и в Киеве была объявлена воздушная тревога. Около 07:30 в социальных сетях появилась информация о звуках взрывов в Киевской области.

В телеграм-канале "Реальный Киев" сообщили, что в Киеве сработали системы ПВО. Также о взрывах рассказали и в других медиа.

Россияне мощно ударили по Николаеву и Днепропетровщине

18 июня Вооруженные силы России дважды атаковали Николаев. Среди дня двойной удар ракетами типа Х-55 россияне нанесли по промышленной инфраструктуре.

Вечером состоялся второй удар – 5 "Калибрами" со стороны Херсонской области. В оперативном командовании "Юг" сообщили, что одна ракета попала в жилой дом, еще две в завод, а третья – в колбасный цех.

Также 18 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар в Новомосковском районе на Днепропетровщине. Захватчики ударили тремя ракетами.

Войска агрессора попали в нефтебазу, в результате чего произошел сильный пожар. Сообщалось о по меньшей мере десяти пострадавших и масштабных разрушениях.

Заметим, что российские военные 18 июня в третий раз атаковали и Кременчугский нефтеперерабатывающий завод в Полтавской области. На этот раз по нему ударили 6 ракет, еще два снаряда попали в ТЭЦ. Всего россияне выпустили по Кременчугу сразу 8 ракет.

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