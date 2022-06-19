В ОВА прокоментували вибухи на Київщині

Про це повідомив глава Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. За його словами, зранку у Вишгородському районі були чутні вибухи.

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Кулеба проінформував, що підрозділи ППО відпрацювали по ворожому повітряному об'єкту. Також він зазначив, що постраждалих унаслідок спроби окупантів завдати ракетного удару – немає.

Задимленості не виявлено, пожежі відсутні, постраждалих немає. Працюють підрозділи Національної поліції та інші служби. Інформація уточнюється,

– написав Кулеба.

Ранкова повітряна тривога в Україні: що відомо

Зранку 19 червня у декількох областях України та в Києві було оголошено повітряну тривогу. Близько 07:30 у соціальних мережах з'явилася інформація про звуки вибухів у Київській області.

У телеграм-каналі "Реальний Київ" повідомили, що в Києві спрацювали системи ППО. Також про вибухи розповіли й в інших медіа.

Росіяни потужно вдарили по Миколаєву та Дніпропетровщині

18 червня збройні сили Росії двічі атакували Миколаїв. Серед дня подвійного удару ракетами типу Х-55 росіяни завдали по промисловій інфраструктурі.

Ввечері відбувся другий удар – 5 "Калібрами" з боку Херсонської області. В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що одна ракета влучила у житловий будинок, ще дві у завод, а третя – у ковбасний цех.

Також 18 червня російські окупанти завдали ракетного удару у Новомосковському районі на Дніпропетровщині. Загарбники вдарили трьома ракетами.

Війська агресора влучили в нафтобазу, внаслідок чого сталася сильна пожежа. Повідомлялося про щонайменше десятьох постраждалих та масштабні руйнування.

Зауважимо, що російські військові 18 червня втретє атакували й Кременчуцький нафтопереробний завод у Полтавській області. Цього разу по ньому вдарили 6 ракет, ще два снаряди влучили у ТЕЦ. Загалом росіяни випустили по Кременчуку відразу 8 ракет.

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