Зауважте Серед поранених – 2 дітей, – Сєнкевич розповів подробиці про наслідки обстрілів Миколаєва
Дивіться звернення представника оперативного командування "Південь":
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Російські окупанти 18 червня двічі атакували Миколаїв. Вдруге вони випустили 5 ракет "Калібр" з боку Херсонщини.
Джерело:оперативне командування "Південь"
Зауважте Серед поранених – 2 дітей, – Сєнкевич розповів подробиці про наслідки обстрілів Миколаєва
Дивіться звернення представника оперативного командування "Південь":