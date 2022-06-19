Зауважте Серед поранених – 2 дітей, – Сєнкевич розповів подробиці про наслідки обстрілів Миколаєва

Дивіться звернення представника оперативного командування "Південь":

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