Известно, что в Ингульском районе и в микрорайоне Ракетное Урочище, что в Николаеве изъято 4 кассетных элемента и 10 корпусов реактивной системы залпового огня "Смерч".

Важно В Одесской области из-за авиаудара затонул патрульный катер "Славянск"

В ГСЧС отметили, что в настоящее время работы прекращены и продолжатся 7 марта. Все адреса будут отработаны, однако для этого нужно время.

Смотрите фотографии от ГСЧС Украины:

"Сегодня удалось отработать 13 адресов. От вашей осторожности сейчас зависит ваша безопасность! Не трогайте боеприпасы! Разминирование – это дело профессионалов! Берегите себя и своих родных!", – добавили в ГСЧС.

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