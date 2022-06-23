Кроме того, в Николаевском направлении враг развернул в определенных районах артиллерийские подразделения. Об этом сообщают в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 23 июня.

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Россияне готовятся к штурму в Николаевской области

В дальнейшем не исключаются попытки ведения штурмовых действий в направлениях Киселевка – Посад-Покровское и Александровка – Лупарево с целью выхода на административные границы Херсонской области,

– говорится в сообщении.

Ситуация на фронте по состоянию на утро 23 июня

На Волынском и Полесском направлениях будет продолжаться обучение белорусских войск с 22 июня по 1 июля 2022 года. Основное внимание сосредоточено на ведении диверсионно-разведывательной деятельности.

На Северском направлении враг удерживает до трех батальонных тактических групп в Курской и Брянской областях на границе с Украиной. Также кафиры совершенствуют позиции у Теткиного. Не прекращаются обстрелы позиций ВСУ в приграничных районах Сумской области.

На Харьковском направлении идет вражеская воздушная разведка возле Байрака и Рубежного.

На Бахмутском направлении российские кафиры пытаются закрепиться на господствующих высотах у Берестового . Ведь при таких условиях они будут контролировать трассу Бахмут – Лисичанск. Также захватчики ведут наступление в направлениях Золотого и Волчоярки. Чтобы усилить свою группировку, враг перебросил в одну батальонную тактическую группу из состава Центрального военного округа в район Новотошкивского.

На Краматорском, Авдеевском и Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активные вражеские действия не зафиксированы. Были только демонстративные обстрелы.

На Славянском направлении враг хочет возобновить наступление в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. В Изюм россияне переместили в два танковых подразделения.

На Донецком направлении кафиры хотят полностью захватить Северодонецк, а также они наступают на Лисичанск.

На Северодонецком направлении россияне захватили Лоскутовку и Рай-Александровку. Дальше в планах врага – захватить Сиротину. Также россияне готовятся к форсированию реки Северский Донец.

На Южнобужском направлении кафиры пытаются не допустить контрнаступление ВСУ в Херсонской и Николаевской областях.

На Криворожском направлении россияне оборудуют свои позиции.

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